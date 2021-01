PSD apela ao voto em Marcelo e considera que o atual Presidente “representa todos os portugueses”

A Comissão Permanente Nacional do PSD fez um apelo ao voto em Marcelo Rebelo de Sousa e entre os motivos para este apoio, os sociais-democratas consideram que o país “precisa de um Presidente da República que represente todos os portugueses”, numa afirmação que parece contrastar com uma das frases que mais se ouviu do candidato apoiado pelo “Chega”, que disse por várias vezes que não será o chefe de Estado de todos os portugueses.

Para o PSD, Marcelo “é o candidato que transporta com mais sensibilidade o ideário social-democrata: a dignidade da pessoa humana, a justiça social, o equilíbrio de poderes, a liberdade, a tolerância e a promessa democrática da ascensão social, como foi afirmado no nosso último Conselho Nacional de Setembro no Algarve”.

Realçam os sociais democratas que “Portugal precisa de um Presidente da República que afirme a voz de Portugal no mundo, represente todos os Portugueses, tanto no território nacional como na diáspora, junto das Comunidades Portuguesas, e contribua para a valorização do espaço económico, identitário, cultural e simbólico da Língua Portuguesa”.