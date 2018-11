O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, vai nomear uma comissão para fazer “uma reflexão de fundo” sobre o que tem afastado os portugueses dos partidos políticos. O líder social-democrata acredita que é preciso uma maior adaptação às mudanças sociais e defende que seja introduzida uma veia mais inovadora na ação política do PSD, a fim de renovar a imagem do partido e conquistar novos militantes.

Numa altura em que se assiste a uma fragmentação dos partidos da direita, Rui Rio quer apostar em dar uma cara nova ao partido. O presidente do PSD acredita que o sistema político está em “crise” e há “uma distância enorme dos portugueses relativamente aos partidos”, que é urgente resolver. Para tal, o ex-autarca escolheu o antigo líder da Juventude Social Democrata (JSD) Pedro Rodrigues para liderar um grupo de trabalho que terá como função encontrar novas formas de funcionamento do PSD, que sejam mais modernas e próximas do eleitorado.

