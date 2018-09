PSD critica silêncio de Cafôfo sobre alegada remoção e sonegação de provas sobre queda de árvore no Monte

O PSD criticou a falta de resposta do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, sobre as suspeitas que recaem sobre Pedro Ginjas, perito contratado pelo município, de remoção e sonegação de provas relativamente à queda da árvore no monte.

“Porque é que Pedro Gingas, pago com 50 mil Euros pela Autarquia, para fazer a peritagem na árvore que caiu no Monte ainda não prestou esclarecimentos ao presidente da Câmara nem a ninguém sobre a veracidade ou não desta notícia, questionou o deputado municipal do PSD, Bruno Macedo, durante a sessão da Assembleia Municipal do Funchal.

O social democrata estranha ainda que o executivo camarário mantenha em funções alguém pode ter “comprometido irremediavelmente” a investigação.

“Tudo isto lança suspeições e até uma possível obstrução à justiça”, alertou.