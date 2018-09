PSD denuncia grandes falhas no regulamento de bolsas do ensino superior do Funchal

O PSD diz que o regulamento de bolsas do ensino superior, para os estudantes do funchal, possui grandes falhas.

Para os sociais democratas o regulamento de bolsas do ensino superior possui várias incoerências. A vereação do PSD, na autarquia do Funchal, diz ainda que “nenhuma das preocupações manifestadas pelos munícipes” foram atendidas pelo executivo camarário apesar da “muita participação” durante a discussão pública.

“Porque é que este é o único regulamento a nível do Ensino que tem por base o rendimento das famílias, quando isso não acontece com nenhum outro regulamento aqui na Câmara Municipal”, questionou Joana Silva, vereadora do PSD.