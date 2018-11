PSD diz que autarquia do Funchal é a única a triplicar o IMI nos prédios devolutos na Madeira

O PSD criticou a autarquia do Funchal por ser a única a triplicar o IMI nos prédios devolutos na Madeira durante a sessão da Assembleia Municipal do Funchal que se realizou esta quarta-feira.

“É importante denunciar a artimanha, mal disfarçada desta vereação, que tentou esconder aos funchalenses que iria triplicar a taxa para os prédios devolutos”, afirmou João Paulo Marques, deputado municipal do PSD.

O social democrata deixou ainda critica a Coligação Confiança e ao CDS-PP por terem chumbado a possibilidade de se votar em separado o IMI dos prédios normais e o dos devolutos.

João Paulo Marques referiu que o PSD queria votar a favor da taxa mínima para os prédios normais e contra o triplicar do IMI nos prédios devolutos.

No entender do deputado municipal o triplicar do IMI nos prédios devolutos só vai “dificultar a reabilitação urbana” da cidade do Funchal.