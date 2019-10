PSD e BE no centro e CDS no Porto no dia em que Costa retoma funções governativas

No dia em que a conferência de lideres discute a realização de uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República sobre o processo de Tancos, no qual um dos 23 acusados pelo Ministério Público é o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, os partidos com assento parlamentar concentram a campanha, maioritariamente, entre o norte e centro do país, exceto o PS.

António Costa decidiu privilegiar as funções de primeiro-ministro, em detrimento das de secretário-geral socialista, e cancelou parte da agenda para acompanhar os desenvolvimentos do furacão Lorenzo, no arquipélago dos Açores.

No entanto, está previsto um comício do PS, à noite, em Viseu.

Já a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, inicia a campanha com um contacto com a população numa feira, em Vila Nova de Famalicão, e segue para Coimbra, onde visita o Hospital Central dos Covões, participando num comício – que contará com a presença da eurodeputada bloquista Marisa Matias.

O líder social-democrata, Rui Rio, contacta com a população de manhã, em Santa Maria da Feira, visita uma empresa em Águeda, onde almoça com os trabalhadores, e segue para Aveiro para um passeio de moliceiro pela Ria de Aveiro, finalizando com um debate e comício.

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, visita a Feira dos Carvalhos e uma empresa, de manhã, em Vila Nova de Gaia.

A dirigente dos centristas segue para o Porto, onde visita o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica, e encerra com uma ‘arruada’ pelas ruas da ‘Invicta’.

Já as caravanas da CDU e PAN vão estar espalhadas pela Área Metropolitana de Lisboa.

O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, participa num encontro com trabalhadores, em Almada, almoça com funcionários da Câmara Municipal do Seixal, contacta com a população, na Moita, e finaliza com um comício da coligação, em Setúbal.

O porta-voz do PAN, André Silva, viaja entre Cascais e Lisboa, de manhã, contactando com populares na estação da CP do Cais do Sodré, na capital, e segue para uma visita a uma fábrica, em Sintra.

Em relação aos partidos sem representação parlamentar, o presidente do Chega, André Ventura, participa numa ‘arruada’, em Loures, distrito de Lisboa, e o dirigente do PDR, Marinho e Pinto, contacta com a população em Amarante, distrito do Porto.

A cabeça de lista do Livre por Lisboa, Joacine Katar Moreira, acompanhada pelo mandatário nacional, Rui Tavares, participa numa ação de campanha em Carnaxide (Oeiras), e num debate sobre “consciência negra”, em Lisboa.

O presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, visita o mercado de Cascais, de manhã, almoça na “Associação Caboverdeana” e visita o Bairro dos Alfinetes e dos Salgadas, em Lisboa.