PSD e CDS-PP criticam postura do PS no Orçamento do Estado nos dossiers da Madeira

O PSD e o CDS-PP uniram-se na sessão plenária desta quarta-feira nas críticas à postura adoptada pelo PS no Orçamento do Estado relativamente a assuntos relacionados com a Madeira como o ferry e o subsídio de mobilidade.

“O PS é um partido manhoso porque defende uma coisa na Madeira e outra em Lisboa”, afirmou Rui Barreto, deputado do CDS-PP, na Assembleia Legislativa da Madeira. Para o centrista os socialistas “agacharam-se” perante a Assembleia da República em assuntos como o Novo Hospital e o subsídio de mobilidade.

As críticas ao PS fizeram-se também sentir do lado do PSD.

“O PS Madeira não apresentou uma única proposta em sede de Orçamento do Estado. Estão incomodados com o Orçamento do Estado para 2019 e são a voz do dono de Lisboa e por isso não têm autorização para falar do Orçamento”, disse Jaime Filipe Ramos, do PSD.

Reforçando as críticas esteve Rui Abreu, do PSD, que questionou, se não tinha existido uma promessa do primeiro-ministro, António Costa, de assumir 50% do financiamento do Novo Hospital.

“Como é que ainda houve cinco propostas na Assembleia da República. É preciso andar os partidos a corrigir o que o primeiro-ministro não faz”, questionou o social democrata.

“É lamentável que a palavra de um primeiro-ministro, sobre o novo hospital não tenha validade”, acrescentou Rui Abreu.

Em resposta Avelino Conceição, do PS, referiu que houve “uma série de traidores”, no PSD, que junto com Passos Coelho, “prejudicaram os madeirenses” através de um Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF) que “penalizou duplamente” os madeirenses.

“O PSD é que castiga os madeirenses”, defendeu o deputado socialista.