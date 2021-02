PSD/Lisboa diz que Carlos Moedas é “o candidato da alternativa ao esquerdismo que atrasa Lisboa”

A distrital de Lisboa do Partido Social democrata (PSD) elogiou esta sexta-feira a escolha do ex-comissário europeu Carlos Moedas para concorrer à Câmara de Lisboa pela coligação PSD/CDS nas eleições autárquicas. A distrital do PSD/Lisboa considera que Carlos Moedas é “o candidato da alternativa ao esquerdismo que atrasa Lisboa” e o “mais qualificado” para se bater contra o atual autarca lisboeta, Fernando Medina.

“Carlos Moedas é muito mais do que o candidato do centro-direita a Lisboa. É o único candidato da mudança, o candidato da alternativa ao esquerdismo que atrasa Lisboa e a afasta da bitola das grandes capitais europeias”, defende o líder da distrital do PSD/Lisboa, Ângelo Pereira, num comunicado enviado às redações.

A comissão política distrital de Lisboa garante que irá rapidamente aprovar formalmente a candidatura de Carlos Moedas, após proposta da comissão política da secção de Lisboa, e manifesta “satisfação” pelo ex-comissário europeu ter aceite “o desafio”, considerando-o uma “pessoa íntegra e generosa, um homem culto e bem preparado, um líder motivador de equipas, um político muito competente, e um vencedor nato”.

“Representa o que de melhor a política portuguesa produziu nos últimos anos e é uma referência para uma nova geração da nossa democracia: uma geração mais preparada, cosmopolita, aberta às novas ideias, e com uma ambiciosa vontade de mudança”, refere.

O PSD/Lisboa faz um balanço “francamente negativo do mandato da gestão socialista da Câmara Municipal de Lisboa” e do mandato do atual autarca, Fernando Medina, que deixou a capital portuguesa “capturada pelo imobilismo, pela rotina, pelo acomodamento a um conjunto de falhanços, pela persistência em demasiados erros, e por uma catadupa de promessas não cumpridas”.

Por isso, considera que “Carlos Moedas é a pessoa mais indicada para protagonizar uma alternativa ambiciosa que mobilize as energias das pessoas e sirva os anseios da população da capital do país” e destaca o seu percurso enquanto ministro adjunto de Pedro Passos Coelho e comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação.

“É o candidato mais qualificado e mais bem preparado para se bater contra Fernando Medina e vencer a um PS instalado e imobilista, a Câmara Municipal de Lisboa. A Cidade de Lisboa precisa de mudar de registo e de virar a página do imobilismo recente. Precisa de uma nova energia mobilizadora que congregue um projeto de futuro para a vida das pessoas”, reitera o PSD/Lisboa.