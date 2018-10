PSD pede “atenção especial” do Estado aqueles que ainda se encontram na Venezuela

O PSD apelou a que o Estado tenha uma “atenção especial” aqueles que ainda se encontram na Venezuela acrescentando que a vinda dos portugueses que se encontravam neste país, para Portugal, deve ser vista como uma oportunidade.

O deputado do PSD na Assembleia da República, Paulo Neves, reivindicou, após uma reunião com o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, que exista um apoio do Estado a todas as associações portuguesas na Venezuela.

“Não há ninguém que conheça melhor a realidade local e como é que o apoio pode e deve ser dado à nossa comunidade que as próprias associações ligadas à comunidade portuguesa”, defendeu o social-democrata que se reuniu com o governante regional responsável pelas comunidades portuguesas no sentido de debater o apoio que tem sido prestado aos portugueses na Venezuela.

“O Estado português tem que continuar a apoiar o Governo da Madeira no apoio que tem sido dado, e que tem sido discreto, mas excepcional e bem feito àqueles portugueses que regressam da Venezuela”, afirmou Paulo Neves.

Mas a situação da Venezuela, clarificou o deputado social-democrata, é também uma questão europeia, e que por isso deve existir uma “solução europeia” a este problema.

O trabalho que tem sido feito na Madeira na recepção daqueles que regressam da Venezuela foi considerado por Paulo Neves como sendo “um exemplo nacional” que tem sido acompanhado por outros países como a Espanha e a Itália.