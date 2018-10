PSD quer que autarquia do Funchal devolva 4,5 milhões de euros do IRS aos munícipes

O PSD quer que a autarquia do Funchal devolva 4,5 milhões de euros aos trabalhadores com residência fiscal no Funchal, em vez dos propostos 1,9 milhões de euros do executivo camarário.

“Os rendimentos das famílias poderiam melhorar se a Câmara Municipal do Funchal (CMF) acolhesse as propostas do PSD que visam devolver 4% do IRS às famílias e extinguir o imposto da derrama aplicado aos comerciantes”, defende a vereação do PSD no Funchal.

Para a vereadora Rubina Leal é necessário que o município devolva 4%, aos munícipes, dos 5% que a autarquia retém no IRS.

“O restante deve ser aplicado na criação de um Fundo Municipal de Solidariedade para as verbas serem usadas em situações de emergência social”, reforçou a social democrata.

A extinção da derrama é outra medida defendida por Rubina Leal.

“Isto permitiria aliviar a tesouraria das empresas”, realçou. A social democrata diz que se a autarquia “retém estas verbas porque quer” e que a não devolução do dinheiro dos contribuintes é “uma opção política” do município.

Rubina Leal diz que o Funchal tem tido excedentes orçamentos e que se a Câmara Municipal “não devolve mais IRS às famílias” é porque não coloca os interesses dos munícipes em primeiro lugar.

“Se não implementa um Fundo de Solidariedade Municipal é porque não tem em conta as necessidades dos mais carenciados. Se não extingue a derrama, está a prejudicar a sustentabilidade dos negócios dos comerciantes, a criação de emprego e o investimento”, afirmou.