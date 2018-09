PSD satisfeito com operação do ferry exige à República que assuma as suas obrigações

Ler mais

O PSD Madeira mostrou-se satisfeito com a operação do ferry, que fez a despedida, deste primeiro ano de regresso

à Região Autónoma, na passada quarta-feira, mas lançou críticas à República exigindo ao Governo Central que assuma as suas obrigações no cumprir do princípio da continuidade territorial.

“O sucesso desta operação resultou do empenho do Governo Regional que chamou a si esta responsabilidade, apesar das limitações orçamentais”, afirmou Rui Abreu, secretário-geral dos sociais democratas madeirenses, em jeito de balanço à operação do ferry.

Mas o social democrata critica o Estado por não cumprir com as suas obrigações tendo em conta que cabe a esta entidade “assegurar o princípio de continuidade territorial” e a “mobilidade efectiva” de pessoas, bens e mercadorias entre o Continente e as regiões insulares.

Rui Abreu diz que os sociais democratas são os primeiros a reivindicar a operacionalidade desta ligação o ano inteiro mas também aplicam o mesmo princípio no que diz respeito ao cumprimentos das obrigações da República.

“Não compreendemos, por isso, certos partidos locais que suportam a Geringonça nacional, que exigem a quem Governa a Madeira o que não têm coragem de reivindicar em Lisboa, ao poder central, e a quem tem de garantir, de facto, as condições de mobilidade entre as regiões autónomas e o restante território nacional”, denuncia.

Nesse sentido o secretário-geral do PSD Madeira desafia os partidos que apoiam o Governo Central a lutarem pelo “financiamento integral desta linha” no âmbito do Orçamento do Estado de modo a viabilizar a operação o ano inteiro.