PSI 20 acompanha ganhos da Europa

A bolsa portuguesa negoceia em terreno positivo no início da sessão desta terça–feira, dia 30 de outubro. O principal índice português, PSI 20, soma 0,35% cerca de 20 minutos após a abertura das negociações, para 4.469,88 pontos. A beneficiar a Bolsa de Lisboa está sobretudo o setor da energia- destaque para as subidas de 0,77% e 0,25% da EDP – Energias de Portugal e EDP Renováveis, respetivamente; para o ganho de 0,34% da REN – Redes Energéticas Nacionais e para a valorização de 0,27% da Galp Energia.

A Navigator sobe 0,42%, para 4,3460 euros, depois de ter apresentado, antes da abertura do mercado, uma subida de 18% no resultado líquido dos primeiros nove meses do ano. “A empresa destacou o facto de as autoridades americanas terem revisto a taxa de dumping a aplicar nas vendas de papel nos Estados Unidos para o 1º período de revisão para 1,75%. Assim, o EBITDA atingiu os 115 milhões de euros (incluindo o impacto do anti-dumping), em linha com o 2º trimestre e face aos 116 milhões de euros estimados pelo CaixaBank BPI Research”, sublinham os analistas do banco.

Os títulos da Pharol avançam 1,24%, para 0,1468 euros, após a Oi, da qual é acionista, responsabilizar judicialmente a gestora de participações por atrasos ou prejuízos à recuperação nos tribunais. A ‘telecom’ brasileira disse em comunicado que “responsabilizará a Pharol, nos meios judiciais cabíveis [adequados], por qualquer atraso ou prejuízo que vier a ser causado” pela empresa portuguesa “à recuperação da companhia e a manutenção de toda a sua cadeia de produção e stakeholders“.

A ‘verde’ está ainda a Altri (+0,52%). O mesmo não se pode assinalar do BCP (-0,73%, para 0,2186 euros), da Semapa (-0,24%) ou da Mota Engil (-0,46%, para 1,7140 euros), cujas ações deslizam na praça lisboeta. Os investidores aguardam ainda a divulgação das contas da Jerónimo Martins (+1,14%, para 11,5400 euros) e dos CTT – Correios de Portugal (+1,43%, para 3,2720 euros).

“A retalhista deverá ter apresentado um crescimento anual de 5% nas suas receitas para os 4400 milhões de euros. O EBITDA ter-se-á fixado nos 263 milhões de euros, o que significa um aumento anual de 4% e o resultado líquido terá ascendido aos 114 milhões de euros, indicando assim um acréscimo de 2% face ao mesmo período do ano anterior. Relativamente aos CTT, a casa de investimento estima receitas no valor de 166 milhões de euros, um EBITDA de 19 milhões de euros (representativo de um crescimento anual de 24%) e um resultado líquido de 5 milhões de euros”; refere o CaixaBank BPI Research, numa nota publicada esta manhã.

Na Europa, o índice alemão DAX sobe 0,03%, o CAC 40 desvaloriza 0,08% – perante a expansão da economia gaulesa não ter conseguido atingir os valores do ano passado e, no terceiro trimestre, ter subido 0,4% (abaixo do previsto) -, o italiano FTSE MIB avança 0,04%, o espanhol IBEX 35 aprecia 0,07%, o britânico FTSE 100 soma 0,16%. O Euro Stoxx 50 sobe 0,10%.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 0,44%, para 77,03 dólares, enquanto a cotação do crude WTI perde 0,22%, para 66,89 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a descida de 0,05% do euro face ao dólar (1,1366) e a desvalorização de 0,20% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2767).

Notícia atuaizada às 8h40