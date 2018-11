PSI 20 acompanha perdas da Europa. Mota Engil contraria e dispara 6%

A bolsa portuguesa inverteu a tendência da abertura da sessão e negoceia em terreno negativo a meio da sessão desta terça-feira, dia 27 de novembro. O principal índice português, PSI 20, recua 0,60%, para 4.831,70 pontos. A penalizar a praça lisboeta estão sobretudo as empresas do setor energético, como a Galp Energia (-1,79%, para 14,30 euros) e REN (-2,66%, para 2,34 euros). A pressionar o índice estão ainda: BCP (-0,66%), EDP (-0,49%), Jerónimo Martins (-0,42%) e Sonae Capital (-3,01%).

A ‘verde’, em contraciclo, estão as ações: dos CTT (+0,54%), da NOS (+0,48%) e da Sonae (+0,12%). Nas empresas da pasta do papel, a Altri sobressai (+0,60%), depois de o BBVA ter subido o preço-alvo sobre a papeleira de 8,30 euros para 8,60 euros e a recomendação de “underperform” para “market perform”.

Porém, na liderança dos ganhos nacionais está a Mota-Engil. Os títulos da construtora estão a subir significativamente (+6,01%, para 1,72 euros) pelo segundo dia consecutivo, depois da emissão de dívida. A empresa liderada por Gonçalo Moura Martins conseguiu angariar no mercado o limite máximo de 110 milhões de euros previsto no empréstimo obrigacionista. A procura excedeu a oferta em 1,26 vezes, perfazendo um total de 139,1 milhões de euros. Do capital subscrito, 55,216 milhões de euros foram canalizados para as obrigações Mota-Engil 2022.

A Europa está igualmente pintada de ‘vermelho’, depois de os mercados financeiros asiáticos terem fechado mistos. O índice alemão DAX cai 0,32%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,38%, o espanhol IBEX 35 desliza 0,12%, o britânico FTSE 100 perde 0,22% e o holandês AEX resvala 0,19%. O Euro Stoxx 50 desce 0,30%.

“O mercado europeu procura o rumo nas primeiras horas de negociação, perante a incerteza em torno da guerra comercial. A entrevista de Trump ao “WSJ” domina as manchetes do dia ao admitir uma nova ronda de tarifas às importações chinesas caso os EUA e a China não cheguem a acordo”, refere Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, em comunicado.

O italiano FTSE MIB perde 0,28%, após Di Magio ter dito ontem que o seu governo não descarta rever em baixa o seu objetivo de défice, desde os atuais –2,4% do PIB. Para os analistas do Bankinter, o impacto positivo deverá continuar hoje. “É a primeira vez que o governo italiano mostra um gesto de aproximação às exigências da Comissão Europeia. Caso continue a avançar nesta direção, que é a única possível, este obstáculo para as bolsas poderá desaparecer mesmo antes do fecho de 2018”.

A cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 0,13%, para 60,48 dólares, enquanto a cotação do crude WTI recua 0,21%, para 51,52 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a descida de 0,08% do euro face ao dólar (1,1319) e a desvalorização de 0,61% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2751).

“A oferta de petróleo global tem aumentado, mesmo com as sanções ao Irão. A produção dos EUA e da Arábia Saudita estão a contribuir fortemente para este aumento da oferta. Vemos hoje o petróleo a voltar as desvalorizações depois de uma pequena correcção em alta no dia de ontem”, salienta Carla Maia Santos, senior broker da XTB.