PSI 20 acompanha otimismo da Europa, mas papeleiras desanimam

A bolsa portuguesa, à semelhança dos mercados asiáticos e europeus, recuperou das perdas de ontem e negoceia em terreno positivo na sessão desta quarta-feira, dia 24 de outubro. O principal índice português, PSI 20, soma 0,27% cerca de meia hora após a abertura das negociações, para 4.946,01 pontos. A beneficiar a Bolsa de Lisboa está a generalidade das cotadas – destaque para a subida de 1,45% (para 11,6250 euros) da Jerónimo Martins e para os ganhos do setor energético – EDP (+0,61%), REN (+0,13%), Galp (+0,03%). Ainda assim, quem lidera as valorizações é a F.Ramada, que dispara 4,65%, para 9 euros.

A ‘verde’ estão ainda: BCP (+0,04%, para 0,2229 euros), Corticeira Amorim (+0,10%) ou CTT (+0,44%). Desanimadas estão as papeleiras: Semapa (-0,63%, para 15,800 euros), Altri (-0,70%, para 7,090 euros) e Navigator (-0,54%, para 4,0300 euros) deslizam na praça lisboeta esta manhã.

A Pharol sobe 0,57%, para 0,1402 euros e ignora o facto de o Tribunal do Comércio de Lisboa ter suspendido a nomeação dos órgãos sociais da gestora de participações, na sequência da providência cautelar requerida pela acionista Telemar Norte Leste, entidade detida a 100% pela brasileira Oi. Em comunicado enviado à CMVM, a Pharol explica que, na assembleia geral de 25 de maio, “a Telemar Norte foi impedida” de votar pelo presidente da mesa da assembleia geral “em virtude de se encontrar numa situação de conflito de interesses, atendendo ao público e notório conflito judicial da atual administração da Oi com a Pharol, nomeadamente quanto ao exercício dos direitos societários da Pharol na Oi”.

A Ásia encerrou com ganhos [Nikkei +0,40%, China A50 +0,71%, Shanghai: +0,47%, Hang Seng +0,13%), o que contagiou a Europa. O índice alemão DAX sobe 0,33%, o CAC 40 desvaloriza 0,83%, o italiano FTSE MIB avança 0,44%, o espanhol IBEX 35 aprecia 0,41%, o britânico FTSE 100 soma 0,52%. O Euro Stoxx 50 sobe 0,67%.

“Esta recuperação inicial deverá alicerçar-se na recuperação de Wall Street na segunda fase do dia. Como temos vindo a referir, apesar de toda a temática que está a influenciar a conturbada envolvente da atualidade, o comportamento dos índices americanos continua a ser a principal determinante das bolsas do ‘Velho Continente’. De facto, todos os rallies que as ações europeias encetaram nos últimos anos seguiram ou coincidiram com movimentos ascendentes dos índices americanos”, explicam os analistas do BPI.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 0,17%, para 76,31 dólares, enquanto a cotação do crude WTI perde 0,14%, para 66,34 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a descida de 0,32% do euro face ao dólar (1,1435) e a desvalorização de 0,22% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2952).