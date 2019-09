PSI-20 em alta depois de Jerónimo Martins ter confirmado investigação na Polónia

O principal índice bolsista português (PSI-20) soma 0,30%, para 4.890,04 pontos, quando as principais congéneres negoceiam mistas esta quinta-feira, 26 de setembro. Em Lisboa, onze empresas cotadas negoceiam em alta, seis em queda e uma inalterável.

Na primeira hora da sessão, os títulos do BCP (1,41%), da EDP (0,23%), da F. Ramada (1,33%), as papeleiras Navigator (0,95%) e Altri (0,25%) e a retalhista Jerónimo Martins (0,42%) impulsionam o PSI-20.

A Jerónimo Martins é um dos destaques da sessão pela investigação que a empresa está a ser alvo na Polónia. A empresa liderada por Pedro Soares dos Santos já confirmou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a sua subsidiária na Polónia foi notificada pela Autoridade Polaca da Concorrência e Proteção do Consumidor, relativamente à abertura de um processo com vista a apurar se há abuso de poder negocial com fornecedores de frutas e legumes.

Em contraciclo, destacam-se as quedas da Semapa (-1,34%) e da EDP Renováveis (-0,21%).

Entre as principais praças europeias, o sentimento é misto quando nos Estados Unidos (EUA) paira sobre o presidente Donald Trump a possibilidade de um impeachment, embora tenha surgido um otimismo face aos últimos desenvolvimentos para a resolução do conflito comercial entre EUA e China.

O cenário político britânico continua a marcar os mercados. Após a retomada dos trabalhos do Parlamento, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, voltou a rejeitar adiar o Brexit, acreditando que consegue chegar a um novo acordo com a União Europeia. Boris Johnson desafiou a oposição parlamentar uma moção de censura.