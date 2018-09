PSI 20 encerra em alta, com empresas da Sonae e NOS em destaque

O principal índice bolsista nacional, PSI 20, fechou a sessão desta quinta-feira a somar 0,15%, para 5.315,06 pontos, num dia em que as principais congéneres europeias fecharam sem tendência definida.

Em Lisboa, das vinte empresas cotadas em bolsa, oito fecharam com ganhos, oito registaram perdas e duas encerraram inalteradas.

A Nos liderou os ganhos ao avançar a 3,90%, para 5,145 euros, seguida pelas duas empresas do grupo Sonae. A Sonae SGPS somou 1,86%, para 0,82 euros, e a Sonae Capital ganhou 1,74%, para 0,90 euros.~

A valorização da cotada do grupo Sonae ocorre após ao anúncio da empresa da conclusão da aquisição de posição na Sonae Sierra. Na quarta-feira, a Sonae SGPS comunicou à CMVM a aprovação por parte das autoridades da concorrência competentes, a conclusão da transacção, nos termos anunciados ao mercado no passado dia 14 de julho, de aquisição de uma participação de 20% da Sonae Sierra SGPS ao grupo Grosvenor, pelo valor total de 255,9 milhões.

A impedir maiores ganhos do PSI 20 estiveram as perdas da Galp, EDP e BCP, três dos pesos pesados da bolsa portuguesa.

A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva caiu, no dia em que o mercado petrolífero tombou. O Brent, índice de referência em Londres, perdeu 1,77%, para 78,33 dólares. Já em Nova Iorque, o WTI afundou 2,26%, para 68,78 dólares.

Entre as principais praças europeias, não se registou uma tendência definida. Esta quinta-feira, o Banco Central Europeu anunciou manter a taxa diretora dos juros inalterada em 0% e avançou com o plano de redução dos estímulos. Assim as compras líquidas de ativos passam para 15 mil milhões de euros já a partir de outubro, o que compara com os anteriores 30 mil milhões de euros.

O alemão DAX avançou a 0,19% e o espanhol Ibex 35 cresceu 0,27%. Em contraciclo, o britânico FTSE 100 caiu 0,40%, o francês CAC 40 desceu 0,04%, o holandês AEX perdeu 0,14% e o italiano FTSE MIB caiu 0,51%.

No mercado cambial, o euro apreciou 0,40% face ao dólar, para 1,16 dólares.