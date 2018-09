PSI 20 encerra em alta, com Galp em destaque em dia de alta valorização do mercado petrolífero

O principal índice bolsista nacional, PSI 20, fechou a sessão desta quarta-feira a ganhar 0,71%, para 5.307,07 pontos,em linha com as princpais congéneres europeias que beneficiaram da valorização do mercado petrolífero.

Em Lisboa, os títulos da Galp Energia foram o principal motor da bolsa nacional, com uma valorização de 2,32%, para 16,78 euros. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva beneficiou da valorização do mercado petrolífero.

Em Londres, o Brent soma 0,76%, para 79,66 dólares, e o WTI, em Nova Iorque, ganha 2,21%, para 70,71 dólares.