PSI 20 fecha em queda pressionado pelo BCP

A praça lisboeta encerrou a sessão desta terça-feira a negociar em terreno negativo, em sintonia com as pares europeias, depois da queda da sessão anterior.

O principal índice português, PSI 20, caiu 0,01% para 4.932,20 pontos, com sete cotadas a negociar no vermelho. O destaque da sessão vai para a queda do peso-pesado BCP, com a instituição liderada por Nuno Amado a cair 2,06% para 0,2182 euros.

A pressionar a Bolsa de Lisboa estiverem ainda a Altri e a a EDP que cairam 2,24% e 0,65% para 6,98 euros e 3,0810 euros, respetivamente.

Em contra-ciclo e a contribuir para aligeirar a queda acentuada da última sessão estiveram os ganhos da Corticeira Amorim que subiu 3,12% para 9,92 euros e o setor do retalho com a Jerónimo Martins e a Sonae SGPS a subir 2,05% e 1,29% para 11,70 euros e 0,8666 euros. Destaque ainda para o setor energético, com a valorização da EDP Renováveis (0,63%), a Galp Energia (0,60%) e a REN (0,17%).

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, sobe 0,73%, para 77 dólares, enquanto a cotação do crude WTI ganha 1,35%, para 67,33 dólares por barril.

Quanto ao mercado cambial, nota para a descida de 0,71% do euro face ao dólar (1,1391) e a desvalorização de 0,65% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2898). Já o dolár sobe 0,12% face ao iéne.