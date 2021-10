PSI-20 fecha no verde e contraria tendência de queda na Europa

O PSI 20 fechou a primeira sessão da semana no verde, contrastando com a generalidade das principais praças europeias. A bolsa lisboeta inverteu a tendência de queda verificada no início da sessão e um pouco por toda a Europa para fechar com ganhos acima de 0,5%.

A praça de Lisboa valorizou 0,61%, encerrando com 5.510,38 pontos. O IBEX 35, de Madrid, recuou 0,09%, fechando com 8.791,50 pontos, enquanto o parisiense CAC 40 perdeu 0,61% até aos 6.477,66. Em Frankfurt, o DAX 30 encerrou caindo 0,80% até aos 15.034,45 pontos, enquanto o londrino FTSE 100 desvalorizou 0,24%, recuando até aos 7.010,10 pontos.

O índice pan-europeu STOXX 600 também fechou no vermelho, recuando 0,47% até aos 450,76 pontos.

Em Lisboa, destaque para as fortes valorizações de Galp Energia e Jerónimo Martins, cujos avanços de 3,54% e 2,42%, respetivamente, impulsionaram o índice nacional para terreno positivo. Também o BCP, Corticeira Amorim e CTT fecharam a ganhar mais de 1%.

Por outro lado, a EDP Renováveis apresentou-se como a grande perdedora do dia, ao recuar 2,86%. Altri, EDP e Greenvolt também recuaram mais de 1%, com a Mota-Engil a fechar o lote das cotadas que terminaram o dia no vermelho. Pharol, Ramada e Semapa fecharam inalterados.

No plano internacional, os mercados europeus foram afetados pelo agravamento das perspetivas para a inflação no continente, além do caso da Evergrande, que coloca sob pressão vários sectores das economias da zona euro. Sectores procíclicos como o financeiro foram dos principais castigados, bem como o industrial. Adicionalmente, a subida da inflação deverá levar, no médio prazo, a uma subida das taxas de juro, antecipam os investidores, o que castiga sectores mais alavancados, como o tecnológico.

Por outro lado, o sector energético posicionou-se como o maior vencedor do dia, depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) terem decidido manter o atual ritmo de aumentos mensais de produção nos 400 mil barris por dia. Este anúncio levou o barril de ouro negro a revalidar os máximos de outubro de 2018, tocando os 81 dólares (69,63 euros) e impulsionando este sector a ganhos assinaláveis na primeira sessão da semana.

Os mercados portugueses estarão encerrados amanhã, dado o feriado nacional do Dia da Implementação da República.