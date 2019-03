PSI 20 fecha no ‘verde’ mas longe das congéneres europeias

A bolsa nacional subiu ligeiramente 0,06%, para 5.145,28 pontos. Apesar de ter encerrado a segunda sessão da semana em território positivo, o PSI 20 ficou aquém do desempenho registado nas congéneres europeias.

Entre as cotadas no PSI 20, registaram dez descidas e sete subidas, tendo o desempenho da bolsa nacional sido penalizado pela Altri, os CTT e o Millennium BCP.

As ações da Mota-Engil não tiveram variações, situando-se 2,05 euros por ação. A empresa comunicou à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) que vai propor distribuir aos acionistas um dividendo de 0,074 cêntimos por ação.

Os títulos da Altri tombaram 3,15%, para 6,76 euros; as ações dos CTT desvalorizaram 1,22%, para 2,59 euros e as ações do BCP caíram 0,99%, para 0,22 euros.

Os títulos do BCP ressentiram-se da trajetória descendente das yields das Obrigações do Tesouro a dez anos, o que prejudica o setor bancário ao afetar as margens financeiras dos bancos, não em Portugal, como na Europa.

Em contra-ciclo, destaque positivo para os títulos da Galp e da NOS. A energética está a negociar nos 14,08 euros, depois de ter valorizado 1,59%. Já as ações da empresa de telecomunicações estão nos 5,6 euros, depois de ganharem 1,89%.

Na Europa, a sessão teve um desempenho positivo. O índice pan-europeu, Euro Stoxx 50 valorizou 0,58%, para 3.319,53 pontos. Em Frankfurt, o DAX alemão subiu 0,64%; em Paris, o CAC 4o avançou 0,89%; em Madrid, o IBEX 35 subiu ligeiramente 0,03%; e em Londres, o FTSE 100 ganhou 0,26%.

O ímpeto das subidas foi de alguma forma travado pelo receio em torno do arrefecimento da economia global.

Nas matérias-primas, o preço do “ouro-negro” está a valorizar. O Brent, referência para o mercado europeu, sobe 1,00%, para 67,88 dólares e o West Texas Intermediate, referência para o mercado norte-americano, avança 1,89%, para 59,93 dólares.

(atualizada às 17h24)