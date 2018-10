PSI 20 fecha a cair em linha com Europa. BCP e EDP Renováveis acentuaram perdas em Lisboa

O principal índice bolsista nacional, PSI 20, fechou a última sessão da semana a perder 0,76%, para 5.254,19 pontos, em linha com as principais praças europeias, que estão a sentir pressão face à subida dos juros das obrigações do Tesouro norte-americano.

Em Lisboa, catorze cotadas fecharam a cair, três a subir e uma encerrou inalterada. A contribuir para o mau desempenho do PSI 20, estiveram as desvalorizações do BCP e da EDP Renováveis. O banco liderado por Miguel Maya caiu 2,20%, para 0,23 euros, e a energética liderada por João Manso Neto caiu 2,05%, para 8,59 euros.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX caiu 0,37%, o britânico FTSE 100 afundou 1,20%, o francês CAC 40 tombou 1,47%, o holandês AEX decresceu 1,58%, o espanhol IBEX 35 recuou 0,47% e o italiano FTSE MIB desvalorizou 0,57%.

A provocar a queda desvalorizada das bolsas europeias estiveram os juros da dívida pública norte-americana, que aumentaram para máximos de mais de sete anos no prazo a dois anos. No prazo a dez anos, os juros cresceram para máximos de mais de uma década. Na origem desta escalada dos juros estiveram os indicadores positivos com a evolução da economia norte-americana.

No mercado petrolífero, o Brent cai 0,94%, para 85,48 dólares, e o WTI desvaloriza 1,44%, para 75,31 dólares.

Entre as divisas, o euro ganha 0,24% face ao dólar, para 1,15 dólares.