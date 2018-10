PSI 20 fecha sessão em linha com Europa. Sonae é destaque com queda superior a 5%

Ler mais

O principal índice bolsista português, PSI 20, encerrou a sessão desta terça-feira a cair 0,39%, para 5.292,19 pontos, acompanhando o sentimento conservador das principais praças europeias, provocado pelo contexto italiano.

“A Itália dominou as manchetes europeias, depois de Jean-Claude Juncker ter referido que o orçamento italiano pode levar a uma crise semelhante à da Grécia. Já o vice-primeiro-ministro de Itália rejeitou a ideia de colisão com a União Europeia, procurando o diálogo, mas reiterou que o défice inscrito no orçamento de 2,4% não é para alterar. Em resposta, as yields soberanas italianas reagem com uma subida, penalizando os principais bancos do país. De resto, a correlação linear inversa entre a banca e a yield a 10 anos tem sido evidente nos últimos dias (-0,9 desde 20 de setembro), o que significa que a subida das yields italianas tem representado perdas proporcionalmente inversas na Banca”, explicou o Mtrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

Entre as principais congéneres europeias, o alemão DAX perdeu 0,45%, o britânico FTSE 100 recuou 0,27%, o francês CAC desvalorizou 0,71%, o holandês AEX caiu 0,58%, o espanhol IBEX 35 tombou 1,05% e o italiano FTSE MIB decresceu 0,20%.

Em Lisboa, a Sonae Capital liderou as perdas com uma desvalorização de 5,41%, para 0,70 euros. Segue-se a queda de 3,67% da Pharol, para 0,16 euros, e o recuo de 2,78%, para 9,10 euros da Ibersol.

A Mota-Engil e a Jerónimo Martins também influenciaram o mau desempenho do PSI 20.

No mercado petrolífero, o Brent ganha 0,22%, para 85,17 dólares, enquanto o WTI soma 0,11%, para 75,38 dólares.

Entre as divisas, o euro perdeu 0,14% face ao dólar, para 1,15 dólares.