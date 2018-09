PSI 20 inicia sessão em terreno negativo com quedas da EDP em destaque

Ler mais

O índice nacional PSI 20 abriu a última sessão do mês a perder 0,61% para 5.391.34 pontos, em linha com um cenário de quedas na Europa.

Em Lisboa, o destaque vai para os títulos da EDP, que descem 1,43% para 3,24 euros, tendo chegado a cair mais de 3%, após a empresa ter revisto em baixa para entre 500 e 600 milhões de euros a expectativa de resultado líquido do grupo em 2018, face aos 800 milhões de euros antes estimados, na sequência do que alega serem “medidas adversas” tomadas pelo Estado português.

A EDP adiantou que os acionistas de referência , que estão representados no conselho geral e de supervisão da elétrica, vão avançar com um processo num tribunal arbitral internacional, devido às alterações nas regras dos CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual).

Em terreno negativo estão também o BCP e a Navigator, dois títulos com quedas de perto de 1%, para 0,2617 euros e 4,246 euros, respetivamente.

Apenas três cotadas negoceiam em alta, com a Pharol a subir 0,22%, a Altri 0,12% e a EDP Renováveis a avançar 0,11%.

Na Europa, a bolsa de Milão tomba 2%. “É esta a primeira reação ao Orçamento do Estado italiano, que contempla um acordo de défice de 2,4%, ou seja, um pouco acima dos 2% que alguns analistas apontavam como ponto-chave e que seria o ponto de acordo com Bruxelas”, refere Ramiro Loureiro, analista do Mtrader, do Millennium investment banking.

A bolsa de Madrid desce 0,80% e de Frankfurt devaloriza 0,57%.

No mercado petrolífero, o preço do barril de Brent avança 0,26% para 81,59 euros.

[Peça atualizada às 8h56]