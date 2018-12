PSI 20 inverte tendência e negoceia em linha d’água

A bolsa portuguesa começou a sessão desta terça-feira, dia 18 de dezembro, em terreno negativo, mas o principal índice português, PSI 20, avança agora os ligeiros 0,09%, para 4.734,93 pontos (13h00), beneficiando da recuperação da praça alemã e italiana, bem como do setor do retalho.

Em destaque a meio da sessão estão as empresas da pasta e do papel – Altri (+1,10%), Semapa (+0,63%) e Navigator (+3,62%) – e as retalhistas – Jerónimo Martins (+1,53%, para 10,29 euros) e Sonae (+2,58%, para 0,82 euros). Ainda assim, a liderar os ganhos está a Mota-Engil, que soma 3,76%, depois de ter vendido 55% do capital da angolana Vista Water à Indaqua.

A Galp Energia continua a perder (-1,07%, para 13,92 euros), pressionada pelo tombo do petróleo. Ainda no setor energético, cai também a EDP Renováveis (-0,79%, para 13,92 euros), no dia em que anunciou a venda de uma participação de 13,5% de projetos eólicos ‘offshore’ em França a duas empresas do grupo industrial japonês Sumitomo, de acordo com a informação publicada pela CMVM, antes da abertura do mercado.

Em contraciclo, com perdas, estão títulos como: Ibersol (-0,25%) e BCP (-1,14%)

“O mercado deverá manter-se num impasse até à reunião da Fed de amanhã (19h). As praças europeias deverão abrir a refletir as quedas de Wall Street ontem e das bolsas asiáticas esta madrugada. O governo japonês reviu em baixa as suas estimativas de PIB e IPC, tanto pelo contexto global como pelos seus próprios eventos climáticos”, prevêem os analistas do Bankinter para a as negociações de hoje.

Quanto às principais praças da Europa, o índice alemão DAX avança 0,38%, o britânico FTSE 100 desliza 0,34%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,07%, o italiano FTSE MIB soma 0,13%, o espanhol IBEX 35 perde 0,66% e o holandês AEX recua 0,78%. O Euro Stoxx desliza 0,11%.

A cotação do barril de Brent tomba 2,20%, para 58,30 dólares, enquanto a cotação do crude WTI recua 2,45%, para 48,97 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a apreciação de 0,28% do euro face ao dólar (1,1380) e para a valorização de 0,52% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2682).