PSI 20 já não consegue superar a Europa e fecha o trimestre a perder 3,5%

A Bolsa de Lisboa viveu um primeiro semestre em que brilhava em terreno positivo, enquanto as pares europeias negociavam com perdas. Esses tempos parecem ter acabado no terceiro trimestre do ano. A crise dos emergentes e a instabilidade política em Itália estiveram entre os fatores que penalizaram, mas houve surpresas positivas.

“O PSI 20 perdeu cerca de 3,5% no terceiro trimestre, penalizado pelos títulos que mais tinham contribuído para a sua recuperação nos primeiros trimestres do ano, como Altri e Navigator”, explicou Paulo Rosa, economista e senior trader do Banco Carregosa, ao Jornal Económico.

“Houve alguma recuperação no mês de setembro que poderá estender-se até ao final do ano, mas o comportamento da bolsa de Milão e das taxas de juro da dívida soberana italiana, que têm sido penalizados pela subida da meta do défice orçamental, deverão ter um impacto negativo na evolução da banca europeia e por arrasto na bolsa nacional”, alerta.

BCP na linha de água devido a Itália

A proposta em debate do Orçamento de Estado para Itália tem sido uma das principais preocupações dos investidores nas últimas semanas. Esta é a quadratura do círculo que pretende atingir uma promessa eleitoral da coligação instalada no governo – um rendimento mínimo garantido para os mais pobres – e ser aceite pelas autoridades da União Europeia.

A luta interna tem estado acesa: o ministro da Economia e Finanças, Giovanni Tria – que não pertence nem à Liga nem ao Movimento 5 Estrelas (M5S), os dois partidos da coligação governamental – pretendeu apresentar um orçamento mais restritivo, que mantivesse o défice num intervalo aceitável por Bruxelas (1,6%), mas o executivo não quis.

O partido anti-sistema 5 Estrelas, parceiro minoritário na coligação governamental com a Liga, ameaçou bloquear o Orçamento de Estado para 2019 em Itália caso o documento não contemple um plano para aumentar os rendimentos dos cidadãos mais pobres. O desentendimento fez subir o risco do país e penalizou a banca europeia. Em Portugal, o BCP acabou por conseguir fechar o terceiro trimestre com uma perda de apenas 0,8%.

Crise dos emergentes chega a Portugal

Houve, no entanto, quedas bem mais expressivas na Bolsa de Lisboa. “O PSI 20 foi penalizado pela descida da Sonae, que ainda este ano terá a oferta pública do sector de retalho, da queda de 27% da Mota Engil, devido à queda das economias emergentes. Também a correção da Navigator de 18% e da casa mãe Semapa de 26% penalizaram”, aponta Paulo Rosa.

Numa altura de tensões geopolíticas e comerciais a nível global, as cotadas de cariz mais exportador foram as mais penalizadas. A desvalorização das cotações nos mercados emergentes foi acentuada em agosto e setembro, tendo o MSCI Emerging Markets Index entrado em bear market (com uma desvalorização superior a 20% face ao último pico) a meio do mês.

Estes mercados têm sofrido com as tensões devido às dúvidas suscitadas pela robustez do crescimento na China e a sucessão de ameaças comerciais com os EUA, mas também outros fatores específicos como a recuperação das turbulências financeiras na Turquia, a incerteza política no Brasil, o risco default na Venezuela ou o novo pedido de ajuda ao FMI na Argentina. Todas estas questões, num contexto de aperto da política monetária.

Correções não chegam para Portugal chegar aos ganhos

Mais do que me quedas, o trimestre do PSI 20 foi caracterizado por uma inversão de 180 graus. Quem subia passou a descer e quem descia passou a subir. “Pela positiva, destacamos a recuperação de 12% na ação CTT, depois de fortes quedas nos trimestres anteriores, dos ganhos de 9% da NOS e da valorização de 3% da Galp a seguir aos máximos das cotações do petróleo desde dezembro de 2014”, refere o senior trader do Banco Carregosa.

Apesar do efeito positivo da subida do preço do petróleo e das correções, o índice de referência nacional teve uma performance trimestral abaixo das pares, principalmente europeias, mas também norte-americanas. Nos EUA, Wall Street renovou máximos e parece ter afastado a turbulência do início do ano.

“O S&P 500 registou uma subida à volta dos 7% no trimestre a espelhar o bom comportamento da economia americana: PIB acima de 4%, e pleno emprego”, sublinhou o economista.

“Porém, as bolsas europeias tiveram desempenhos sofríveis, nomeadamente o DAX 30 que desvalorizou 1% no trimestre, a refletir o seu cariz mais exportador que é penalizado pela guerra comercial. No entanto, as perdas na Europa foram compensadas pela subida de quase 7% do CAC 40”, acrescentou.