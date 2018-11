PSI 20 não escapa a pessimismo europeu e fecha em baixa

A bolsa nacional registou hoje um fecho em baixa com uma desvalorização de 0,85% para 4,819 pontos, em linha com o que se passou hoje nas praças europeias.

Em queda, destaque para o BCP que fechou em baixa penalizado sobretudo pela debilidade dos bancos espanhóis, sobretudo do Santander e BBVA, entre outros, que não se sobrepôs ao bom desempenho e valorização dos bancos italianos.

O feriado norte-americano do Dia de Ação de Graças influenciou o recuo do petróleo nos mercados internacionais, tendo em conta a menor liquidez dos investidores, o que influenciou negativamente as negociações da Galp.

Pela positiva destacaram-se os CTT e a REN, duas empresas menos permeáveis ao contexto externo.

A EDPR recuou 0.33%, no dia em que a empresa anunciou que garantiu um contrato de 15 anos no mercado de energia eólica na Polónia, que lhe irá permitir aumentar a capacidade instalada no país.

Europa penalizada por feriado norte-americano

Os mercados europeus fecharam em baixa, perdendo parte do terreno conquistado ontem.

A celebração do feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA retirou alguma liquidez à sessão de hoje, que apresentou volumes inferiores à média.

Os sectores que mais contribuíram para a flexão de hoje foram o mineiro e o de telecomunicações.

A queda do sector bancário foi amenizada pela subida dos bancos transalpinos. Depois da Comissão Europeia ter reprovado o Orçamento de Estado Italiano, os investidores locais parecem acreditar que o Governo de Roma assuma uma postura mais conciliante, apesar das declarações de alguns dos seus membros.