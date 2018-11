PSI 20 não escapa ao ‘vermelho’ da Europa. Mota-Engil fecha em contraciclo com disparo de 11%

A bolsa portuguesa encerrou a sessão desta terça-feira, dia 27 de novembro, em terreno negativo. A praça lisboeta acompanhou o pessimismo do ‘Velho Continente’, onde os investidores se mostram amedrontados perante o ímpeto de uma nova guerra comercial. O principal índice português, PSI 20, recuou 0,51%, para 4.836,18 pontos. A penalizar a bolsa de Lisboa estiveram sobretudo as empresas do setor energético, como a Galp Energia (-1,06%), a EDP (-0,23%) e a REN (-1,83%, para 2,34 euros). A pressionar o índice estão ainda: o BCP (-0,29%), a Jerónimo Martins (-0,57%) e a Altri (-2,68%).

Porém, por outro lado, na liderança dos ganhos esteve a Mota-Engil. Os títulos da construtora dispararam 11,17%, para 1,81 euros, um dia depois da emissão de dívida. A empresa liderada por Gonçalo Moura Martins conseguiu angariar no mercado o limite máximo de 110 milhões de euros, previsto no empréstimo obrigacionista. A procura excedeu a oferta em 1,26 vezes, perfazendo um total de 139,1 milhões de euros. Do capital subscrito, 55,216 milhões de euros foram canalizados para as obrigações Mota-Engil 2022.

“A estrela da sessão foi a Mota-Engil que se valorizou 11,17%, prolongando assim a tendência já encetada na sessão de ontem. Esta ação pertence ao grupo de títulos que mais se desvalorizaram em outubro. Em virtude da exposição aos mercados emergentes, da sua maior alavancagem financeira e do maior Beta de mercado (maior sensibilidade aos movimentos do índice), a ação foi particularmente atingida pela aversão ao risco dos investidores internacionais”, referem os analistas do BPI.

Num comentário ao fecho de sessão divulgados esta tarde, os responsáveis do CaixaBank/BPI Research sublinham que “sta aversão relegou para segundo plano alguns fatores positivos como a adjudicação de projetos e a compra de ações realizadas não só pela empresa como também por alguns acionistas de referência”.

A ‘verde’, em contraciclo, estiveram ainda as ações: da NOS (+0,48%, para 5,19 euros) e da Sonae (+0,54%, para 0,85 euros).

A Europa ‘adormece’ igualmente pintada de ‘vermelho’ [o Euro Stoxx 50 desceu 0,20%]. O índice alemão DAX caiu 0,40%, o francês CAC 40 desvalorizou 0,24%, o espanhol IBEX 35 deslizou 0,06%, o britânico FTSE 100 perdeu 0,27%. Só o holandês AEX subiu: 0,13%. O italiano FTSE MIB perdeu 0,43%, após Di Magio ter dito ontem que o seu governo não descarta rever em baixa o seu objetivo de défice, desde os atuais –2,4% do PIB.

Para os analistas do Bankinter, o impacto positivo deverá continuar hoje. “É a primeira vez que o governo italiano mostra um gesto de aproximação às exigências da Comissão Europeia. Caso continue a avançar nesta direção, que é a única possível, este obstáculo para as bolsas poderá desaparecer mesmo antes do fecho de 2018”.