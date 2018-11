PSI 20 negoceia ‘flat’, com a Navigator a liderar os ganhos

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 0,08%, para 4.840,20 pontos, esta quarta-feira, numa altura em que “os pontos de instabilidade [nos mercados] persistem, segundo a senior broker da corretora XTB, Carla Maia Santos.

Hoje, os mercados estão na expectativa daquilo que Jerome Powell, presidente da Fed, vai anunciar. Powell vai “apresentar as minutas espera-se uma perceção mais clara das políticas da Fed e, principalmente, se irão avançar com um aumento das taxas de juro em 25 pontos base, já em dezembro”, explica a responsável da XTB, em comunicado. Jerome Powell discursa pelas 17h00.

Em Lisboa, a Navigator lidera os ganhos após ter sido noticiado que a papeleira vai aumentar o preço do papel já em janeiro. A empresa liderada por Rodrigues de Silveira avança 2,89%, para 3,70 euros. As empresas cotadas CTT (+0,82%), BCP (+0,87%) e REN (+0,93%) contribuem para que as negociações no PSI 20 estejam no verde.

Em contraciclo, destaque para a Mota-Engil que regista a maior queda. A empresa liderada por Gonçalo Moura Martins perde 5,52%, para 1,71 euros.

No rescaldo da Black Friday e da Cyber Monday, dias de incentivo ao consumo, “o setor do retalho reage em alta, com a Amazon a dizer que teve as vendas mais elevadas de sempre”, prossegue a mesma analista A Amazon integra, agora, o setor do retalho.

Também a reunião do G20, que começa na sexta-feira, dia 30 de novembro, e que se estende ao fim de semana, deixa o mercado “expectante”. Da cimeira do G20 poderá sair um entendimento entre Estados Unidos e China em matéria de relações comerciais. Se assim for, poderá verificar-se “uma reacção positiva dos mercados”.

“Por outro lado o sector petrolífero e tecnológico continua pressionado”, conclui Carla Maia Santos. Por ora, no mercado petrolífero, o barril do Brent, referência para Portugal e negociado em Londres, avança 0,12%, para 60,47 dólares, enquanto o WTI, em Nova Iorque, cresce 0,25%, para 51,69 dólares.

Assim, entre as principais praças europeias, o alemão DAX avança 0,03%, o francês CAC 40 cresce 0,24%, o holandês soma 0,03% e o espanhol IBEX 35 valoriza 0,38%. Em terreno negativo, o britânico FTSE 100 perde 0,15% e o italiano cai 0,25%.