PSI 20 negoceia ‘flat’ e reflete Europa indefinida à espera das decisões da Fed

O índice bolsista português PSI 20 negoceia praticamente inalterado, nos 5.389,52 pontos, esta quarta-feira, a meio de uma sessão em que as bolsas europeias registam variações ligeiras, com os investidores a aguardarem o desfecho da reunião da Reserva Federal norte-americana.

Em Lisboa, o BCP prolonga os ganhos da sessão anterior e avança 0,69%, para 0,2626 euros. As ações banco já acumulam uma valorização de 3,63% esta semana, suportada pelos comentários do CEO, Miguel Maya, sobre as expetativas em relação aos resultados e também por notícias sobre fusões e aquisições no setor na Europa.

Entre outros títulos em alta, a Sonae ganha 0,79%, para 0,897 euros, e a Mota-Engil soma 0,95%, para 2,135 euros.

A contrabalançar, a Galp recua 0,84%, para 17,025 euros. Após dois dias de ganhos à boleia do preço do petróleo, as ações da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva acompanham agora um movimento de correção, com a cotação do barril de Brent a descer 0,23%, para 81,07 dólares. Ainda em terreno negativo, os pesos pesados NOS e Jerónimo Martins caem 0,39% e 0,24%, respetivamente.

Os analistas do Bankinter salientaram que a reunião da Fed que termina esta quarta-feira é o evento mais relevante do dia. “O mercado espera que o guidance se mantenha: mais duas subidas este ano e três em 2019. Caso não haja surpresas, subirá as taxas para o intervalo 2%/2,25%. Além disso, irá atualizar as suas previsões macroeconómicas e o denominado dot plot sobre as perspetivas de taxas de cada conselheiro”, explicaram numa nota de research. “Isto é o que realmente importa. Caso se confirme este cenário, as bolsas deverão reagir em alta e o dólar deverá apreciar um pouco. Em todo o caso, o impacto será reduzido porque já está descontado pelo mercado”.

Na Europa, o britânico FTSE 100 desliza 0,10% e o alemão DAX perde 0,19%, enquanto o espanhol IBEX avança 0,17% e o francês CAC40 soma 0,29%.

“As praças europeias procuram o seu rumo, numa sessão até agora algo indefinida. As notícias de possíveis movimentos de M&A na banca são insuficientes para trazer ganhos acima do mercado para o setor, que ainda vai digerindo a incerteza em Itália”, explicou Ramiro Loureiro, analista do Mtrader do Millennium investment banking.

O Deutsche Bank desvalorizou notícias sobre uma eventual fusão com o compatriota Commerzbank ou o suiço UBS como “ficções”. Em Itália, o partido anti-sistema 5 Estrelas, parceiro minoritário na coligação governamental com a Liga, ameaçou bloquear o Orçamento de Estado para 2019 em Itália caso o documento não contemple um plano para aumentar os rendimentos dos cidadãos mais pobres.

Apesar da incerteza política em Itália, os juros das dívidas soberanas na zona euro negoceiam em queda, com a taxa das obrigações portuguesas a recuar 1 ponto base para 1,885%.