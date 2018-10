PSI 20 pintado de ‘vermelho’ no arranque da sessão

A bolsa portuguesa abriu sessão desta terça-feira, dia 23 de outubro, a negociar em terreno negativo, numa altura em que a tendência das principais bolsas europeias é igualmente pessimista, devido à debilidade das bolsas chinesas e pela situação em Itália. O principal índice português, PSI 20, recua 0,81% ao início da manhã de hoje, para 4.978,41 pontos.

A penalizar a Bolsa de Lisboa está a generalidade das cotadas – destaque para a queda de 1,47% do BCP (para 0,2218 euros) e para o recuo de 1,15% da Jerónimo Martins (11,1850 euros). Com desvalorizações estão ainda as ações da F.Ramada (-2,60%), da Altri (-1,88%), da Navigator (-1,16%), da Galp Energia (-0,83%), dos CTT (-0,31%) e EDP (-0,48%).

“De forma algo surpreendente, a primeira reação do mercado à decisão da Moody’s de reduzir o rating da Itália para o nível mais baixo da categoria de investimento foi positiva. O racional para essa reação foi que essa decisão já tinha sido antecipada pelas subidas recentes das yields italianas e que essa redução não tinha sido de 2 níveis – ou seja, não tinha classificado a dívida italiana de junk- Com esta interpretação, as yields italianas desceram, o seu diferencial para com as alemãs diminuiu e as ações italianas (as bancárias in primis) subiram”, lembram os analistas do BPI, num research publicado esta manhã.

Contudo, conforme explicam os especialistas, mais tarde, foi publicada a carta enviada a Bruxelas pelo Ministério das Finanças italiano. “Num teor conciliante, onde reconhece alguma justeza das objeções da Comissão Europeia, o governo italiano reiterou que não irá alterar o seu Orçamento. A tendência reverteu‐se, tendo‐se assistido a uma subida das yields, aumento do spread e queda das ações transalpinas”, afirmam, na mesma nota.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 0,73%, para 79,25 dólares, enquanto a cotação do crude WTI perde 0,20%, para 69,03 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a descida de 0,13% do euro face ao dólar (1,1450) e a ligeira desvalorização de 0,03% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2968).