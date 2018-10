PSI 20 segue ‘flat’ com praça europeias a negociar “em ambiente ameno”

O principal índice bolsista nacional, PSI 20, segue ‘flat’, para 5.006,42 pontos, numa altura em que as principais congéneres europeias negoceiam em “ambiente ameno”.

Ainda que a subida dos custos de financiamento dos Estados Unidos, o impacto da guerra comercial entre os EUA e a China, o orçamento italiano e a crescente tensão entre a Arábia Saudita e o Ocidente, depois do desaparecimento de um jornalista no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, Turquia, sejam focos da sessão, “os principais índices de ações seguem divididos entre ganhos ligeiros do DAX e as perdas leves dos índices ibéricos”, de acordo com o Mtrader do Millennium BCP Ramiro Loureiro.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX avança 0,48%, o holandês ganha 0,17%, o britânico FTSE 100 sobe 0,20% e o italiano FTSE MIB valoriza 0,24%. Em contraciclo, o francês CAC 40 desce 0,02% e o espanhol IBEX 35 perde 0,04%.

Mais, na imprensa internacional, é veiculada a informação de que o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi, uma voz crítica de Riade, terá sido concebido pelas autoridades sauditas. Nos Estados Unidos, circulam as críticas às autoridades sauditas e, caso se confirma responsabilidade da Arábia Saudita, os norte-americanos poderão impor sanções.

No seguimento da tensão entre a Arábia Saudita, o maior produtor da OPEP, e os Estados Unidos, em torno do desaparecimento de Khashoggi, o preço do petróleo agrava-se. o Brent ganha 0,92%, para 81,17 dólares, e o WTI cresce 0,70%, para 71,84 dólares.

Já entre as divisas, o euro aprecia 0,33% face à moeda norte-americana, para 1,15 dólares.

Em Lisboa, os destaques são informações do mundo empresarial que condicionam o PSI 20. “Desde logo nota para o trading update da Galp, onde mostrou fracas margens de refinação, bem como para a saída da Capital Group do capital da EDP. Entretanto, o Governo Português, que apresenta hoje a proposta de Orçamento do Estado no Parlamento recebeu na passada sexta-feira a boa notícia de que a Moody’s retirou a notação sobre a dívida portuguesa do patamar de ‘lixo’”, explica Ramiro Loureiro.

A praça portuguesa segue ‘flat’, com a Sonae Capital (-2,43), Pharol (-1,97%), Corticeira Amorim (-1,93%) e Jerónimo Martins (-1,61%) a perder.

E Mota-Engil (1,86%), BCP (1,62%), REN (1,37%) e EDP (1,28%) a ganhar, em contraciclo.