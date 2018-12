PSI 20 segue praças europeias e fecha semana em alta

A bolsa portuguesa encerrou a última sessão da semana em alta, seguindo a tendência das principais praças europeias, à excepção do DAX alemão. O PSI 20 fechou a valorizar 0,40 % para 4.837 pontos.

Segundo os analistas do Millenium bcp, “o comportamento negativo que se vive em Wall Street acabou por contagiar as bolsas europeias junto ao fecho da sessão e anulou os ganhos matinais em índices como o alemão DAX, que chegou a valorizar mais de 1% e acabou por terminar em queda”.

A liderar os ânimos esteve a subida da Sonae Capital, com ganhos de 3,04%, para 0.8480 euros. A fechar o pódio dos títulos portugueses que mais valorizaram estiveram a EDP e a Jerónimo Martins, com subidas de 2,42% e 2,29%, respetivamen

Destaque para a Galp que, segundo os analistas do BPI, apesar de ter valorizado 1,75%, teve um desempenho abaixo do setor petrolífero, depois de os preços do petróleo terem disparado 5% a seguir ao cartel formado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ter decidido cortar na produção do “ouro negro” em 1,2 milhões de barris por dia.

Na Europa, o EuroStoxx 50 valorizou 0,41%, o francês CAC 40 ganhou 0,68%, o espanhol IBEX 35 subiu 0,58% e o britânico FTSE 100 a ter os maiores ganhos do dia, com uma subida de 1,30%.