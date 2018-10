PSI 20 segue tendência das pares europeias a ‘vermelho’. Galp lidera as perdas

O principal índice bolsista português negocia esta sexta-feira, dia 26, em queda, seguindo a tendência das pares europeias e asiáticas. O PSI 20 perde 1,35% para 4.920,80 euros, com todas as cotadas a negociar no vermelho à excepção da Ibersol.

No setor energético, o peso-pesado Galp Energia regista a maior queda, caindo 3,95% para 14,5950 euros, enquanto a EDP Renováveis perde 1,13% para 7,9100 euros. Já a EDP – Energias de Portugal desvaloriza 0,59% para 3,0540 euros depois de ter anunciado, após o fecho do mercado, que assinou um contrato de compra e venda de ações com a Statkraft Energias Renováveis para a alienação de 100% das ações detidas pela EDP Brasil na EDP Pequenas Centrais Hidroelétricas, e a REN 0,34% para 2,3320 euros.

Na área do retalho, a Jerónimo Martins perde 1,49% para 11,5600 euros enquanto a Sonae cai 1,44% para 0,8570 euros. Destaque ainda para a descida de 3,26% da Mota-Engil e de 1,66% do BCP para 1,6620 euros e 0,2197 euros, respetivamente.

“O ambiente de correção é transversal a todos os setores de atividade na Europa. O setor automóvel vê mais uma cotada a cortar projeções, desta feita a Valeo que cita condições adversas no mercado chinês e europeu. Ainda no setor, a concorrente Faurecia acordou a compra da Clarion. Outro ponto de destaque está nas quedas de Amazon e Alphabet no after hours e que arrasta o setor tecnológico. Os movimentos de queda na Europa acompanham a evolução dos futuros norte-americanos. Mais logo, os números do PIB norte-americano são os dados de maior relevo”, salienta o analista de mercados do Millennium bcp Ramiro Loureiro.

Entre as pares europeis, o DAX cai 1,61% para 11.120 pontos, a CAC40 perde 1,94% para 4.930 pontos, a IBEX 1,13% para 8.674 pontos e o Ftse 100 desliza 1,57% para 6.893 euros.

A senior broker da XTB Carla Maria Santos assinala que “ontem, Mário Draghi avançou com corte no programa de compra de activos até final do ano e com a possibilidade de aumento de taxas apartir do próximo Verão, levando o euro a desvalorizar face ao dólar”. A analista destaca ainda que hoje a Standard & Poor’s irá pronunciar-se face a Itália, após fecho do mercado. “Só se agravar o seu outlook de forma drástica é que poderá ter algum efeito nos mercados, na próxima segunda-feira”, acrescenta.