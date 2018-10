PSI 20 sobe com Galp em destaque após disparo dos lucros, em sessão positiva na Europa

O principal índice bolsista português está a somar 1,41%, para 4.994,39 pontos, em linha com as principais praças europeias. A sessão iniciou de forma tardia, somente às 9h20, devido a problemas técnicos que afetaram todas as bolsas da Euronext. Após um reinicio falhado oito minutos depois, a negociação só foi retomada às 11h10.

Na reabertura da sessãom os destaques são as valorizações da Galp (3,30%) Mota-Engil (3%), Corticeira Amorim (2,75%) e Pharol (2,74%), que impulsionam o principal índice bolsista nacional.

A petrolífera portuguesa divulgou, esta segunda-feira, resultados antes da abertura dos mercados. A Galp obteve lucros de 598 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que corresponde a uma subida de 54% face a igual período de 2017, de acordo com os dados enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Considerando o desempenho durante os primeiros nove meses do ano, é esperado que o EBITDA do ano de 2018 atinja cerca de 2,3 mil milhões de euros e que o investimento se situe em cerca de mil milhões”, explicou, em comunicado divulgado no site da CMVM. A meta anterior em relação ao EBITDA tinha sido anunciada no Capital Markets Day em fevereiro, quando empresa afirmou que esperava que esse indicador atingisse entre 1.800 milhões e 1.900 milhões de euros este ano.

A valorização da Galp ocorre quando numa altura em que os preços do petróleo estão em desvalorização: em Londres, o barril de Brent perde 0,23%, para 77,44 dólares, e o barril de WTI , em Nova Iorque, recua 0,31%, para 67,38 dólares.

A Pharol avança, naquela que é a primeira sessão depois de a Câmara de Arbitragem do Mercado, no Brasil, ter dado razão à portuguesa e suspendido, provisoriamente, o aumento de capital da Oi até que seja proferida sentença final.

Em contraciclo, apenas a Sonae Capital (-0,13%) e a EDP Renováveis (-0,40%).

No resto da Europa, entre as principais praças europeias, o sentimento é positivo: o alemão DAX avança 2%, o britânico FTSE 100 ganha 1,80%, e o italiano FTSE MIB dispara 2,50%.

Os títulos do setor automóvel estão em alta, com o índice Dow Jones 600 Auto a escalar 5,20%. “O setor Automóvel está a registar uma aceleração muito forte nesta segunda-feira, entusiasmado com a pretensão de redução de imposto na China”, explicou Ramiro Loureiro, analista do Mtrader, do Millennium Investment Banking, sublinhando que as ações da Daimler, BMW e Volkswagen avançam mais de 4%.

“A banca italiana está com boa reação após a S&P ter deixado o rating da dívida do país inalterado (mercado esperava um corte), ainda que tenha colocado o outlook sob vigilância para um possível corte nos próximos meses”, adiantou o analista. A decisão da S&P está também a ajudar a dívida italiana no mercado secundário, com a taxa da obrigações a 10 anos a descer 13 pontos base para 3,305%.

Em sentido contrário, a equivalente alemã sobe 4 pontos base para 0,393%. “O principal travão neste início de semana está na subida dos juros da dívida alemã, perante notas de que Angela Merkel vai deixar a liderança do partido CDU, levantando dúvidas quanto à sua permanência como chanceler”, sublinhou Ramiro Loureiro.

O analista adiantou ainda que os mercados estão a reagir de forma positiva dos mercados à vitória de Jair Bolsonaro nas presidenciais no Brasil, refletido na valorização do real face ao dólar norte-americano. A moeda brasileira ganha 1,46%, para 0,27 dólares.