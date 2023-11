António Costa anunciou a demissão na tarde desta terça-feira e os efeitos não se fizeram esperar na bolsa de Lisboa, de tal forma que o índice PSI terminou a sessão a perder 2,59%.

7 Novembro 2023, 16h55

A bolsa de Lisboa caiu 2,59% na sessão desta terça-feira, até aos 6.224,62 pontos. A perda de confiança dos investidores é notória e está naturalmente ligada à demissão do primeiro-ministro, António Costa, que gera uma crise política no imediato.

Todas as cotadas do índice PSI fecharam com perdas, sendo que sobressai a Mota-Engil, ao derrapar 5,56%, até aos 2,97 euros por título. Segue-se a Galp, que recua 5,03%, para 13,41 euros. O BCP perdeu 3,36% e ficou em 0,279 euros, ao passo que a Greenvolt tombou 3,24%, para os 6,415 euros.

Entre os mais importantes índices europeus, o sentimento é maioritariamente negativo, ainda de que de forma muito mais ligeira. Itália desliza 0,67%, enquanto França perdeu 0,38%. O Reino Unido resvalou 0,13%, o índice agregado Euro Stoxx 50 recuou 0,09% e Espanha menos ainda, nos 0,02%. Só a Alemanha contrariou o dia negativo, ao dar um salto de 0,14%.

Nos combustíveis, o crude recua mais de 3%, até aos 78,37 dólares por barril.