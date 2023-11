A dar impulso ao PSI está o BCP e a Mota-Engil. Poucas cotadas estão a colocar pressão na Bolsa de Lisboa na abertura.

13 Novembro 2023, 08h26

A Bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo. O PSI cresce 0,40% para 6.276,05 pontos na abertura da sessão.

A dar impulso ao crescimento está o BCP. O banco liderado por Miguel Maya sobe 1,53% para 0,28 euros. A Mota-Engil valoriza 0,96% para 3,16 euros, a Corticeira Amorim ganha 0,78% para 9,10 euros, a Semapa soma 0,58% para 13,80 euros e a Galp aprecia 0,58% para 13,84 euros.

Ainda nos ganhos, a EDP Renováveis acelera 0,32% para 15,52 euros e a REN cresce 0,80% para 3,15 euros.

Em contraciclo, a Ibersol afunda 0,61% para 6,56 euros, sendo a cotada a colocar mais pressão no PSI. A Altri desce 0,48% para 4,53 euros, a EDP cai 0,36% para 4,14 euros e a Sonae recua 0,42% para 0,94 euros.

As principais praças europeias também abriram no ‘verde’. A Alemanha (DAX) ganha 0,18%, França (CAC 40) soma 0,32%, Espanha (IBEX 35) cresce 0,53%, Reino Unido (FTSE 100) acelera 0,43% e Itália sobe 1%.

O mercado petrolifero está em queda. O brent desce 1,03% para 80,58 dólares e o crude afunda 1,06% para 76,32 dólares. Esta descida surge no mesmo dia em que a OPEP revela o relatório mensal do mercado do petróleo depois de novos cortes na produção.

O gás natural acelera 4,52% para 3,173 dólares.

Nas dividas, o euro ganha 0,07% para 1,0677 dólares e a libra esterlina soma 0,14% para 1,2239 dólares.