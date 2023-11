O dia tem sido positivo para as principais praças europeias, que a meio da sessão negoceiam no ‘verde’.

13 Novembro 2023, 12h39

A Bolsa de Lisboa negoceia a meio da sessão em terreno positivo, com um ganho de 0,73% para 6.297,17 pontos.

A liderar os ganhos está a Mota-Engil, com uma subida de 2,40% para 3,205 euros, seguida do BCP, que ganha 1,63% para 0,2862 euros. A NOS aumenta 1,33% para 3,50 euros, a Greenvolt avança 1,07% para 6,640 euros e a EDP Renováveis valoriza 0,84% para 15,60 euros.

Em contraciclo, a Ibersol perde 0,61% para 6,56 euros e a Altri derrapa 0,13% para 4,546 euros.

As principais praças europeias negoceiam em terreno positivo, com o DAX (Alemanha) a ganhar 0,20% para 15.323,0 pontos, o CAC40 (França) aumenta 0,32% para 7.067,27 pontos e o IBEX35 (Espanha) sobe 0,62% para 9.429,49 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “as bolsas europeias vivem uma manhã de ganhos, sustentadas pela recuperação sentida em Wall Street na última sexta-feira, onde o Nasdaq 100 valorizou mais de 2%”. “Os investidores estão a reagir com tranquilidade ao corte de outlook da Moody’s para notação da dívida norte-americana, que ameaça retirar o rating ‘Triple A’ aos EUA, numa semana em que se esgota o prazo para a aprovação do orçamento de financiamento das agências federais, cujo deadline foi adiado para 17 de novembro, ou seja, até à próxima sexta-feira”.

“A nível empresarial de notar pela positiva valorizações de Monte dei Paschi, em reação a um upgrade, e da Soc.Gen, que avalia a venda da unidade alemã. Em solo luso, o BCP recebeu uma revisão em alta, ajudando a impulsionar o PSI”, sublinha o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI sobe 0,13%, fixando o preço do barril nos 77,25 dólares e o Brent ganha 0,12% para 81,54 dólares. O gás natural avança 5,21% para 3,191 dólares.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,03% face ao dólar, fixando-se nos 1,0678 dólares.