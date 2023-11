O dia foi positivo para as principais praças europeias, que conseguiram terminar o dia a negociar em terreno positivo.

8 Novembro 2023, 17h03

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta quarta-feira a registar um ligeiro ganho de 0,05% para 6.230,29 pontos.

A liderar os ganhos da sessão ficou a Greenvolt, com uma subida de 2,03% para 6,545 euros, seguida da Semapa que aumenta 1,79% para 13,66 euros. A Mota-Engil ganha 1,68% para 3,020 euros, os CTT avançam 1,58% para 3,53 euros a Corticeira Amorim valoriza 1,12% para 9,05%.

Em contraciclo, a EDP Renováveis cai 0,91% para 15,85 euros, seguida da EDP e da Ibersol, que perdem ambas 0,60%, para 4,145 euros e 6,60 euros, respetivamente. A Galp derrapa 0,52% para 13,41 euros, a Jerónimo Martins desce 0,45% para 22,30 euros e a REN recua 0,41% para 2,435 euros.

As principais praças europeias terminam a sessão em terreno positivo, com o CAC40 a subir 0,72% para 7.036,76 pontos e o IBEX35 ganha 0,53% para 9.285,12 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “ss bolsas europeias perderam alguma tração nas últimas horas de negociação, impactadas pelo sentimento negativo que se sente em Wall Street, mas a generalidade registou ganhos na sessão”.

“Num dia sem grandes dados macroeconómicos de relevo acabaram por ser algumas respostas mais díspares a flow empresarial a marcarem o dia, destacando-se pela positiva o disparo da Vestas Winds, depois da fabricante de turbinas eólicas ter reportado números do 3.ºtrimestre que superam as estimativas, bem como a valorização expressiva da Continental, que animaram o setor Automóvel”, sublinha o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI cai 2,39%, fixando o preço do barril nos 75,56 dólares e o Brent perde 2,25% para 79,75 dólares. Já o gás natural recua 1,05% para 3,107 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,11% face ao dólar, fixando-se nos 1,0716 dólares.