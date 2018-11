PSI20: BCP e Galp contribuem para mais um dia de ganhos

O PSI20 fechou em alta (subida de 0,73% para 4.905 pontos), com a maioria das ações a contribuírem para a subida do índice. Note-se que os CTT foram o grande protagonista da sessão ao valorizar-se 3,82%. A quebra da resistência dos 3,50 reforçou o movimento ascendente das últimas sessões.

Já a Mota-Engil continuou a ter, à semelhança de outras sessões, um comportamento volátil. O título avançou 1.20%, após a queda de 8.24% de ontem e a valorização de 11.17% de 3ª feira.

A Galp, que tem estado pressionada durante esta semana, conseguiu hoje uma recuperação, alicerçada num igual movimento do crude.

No que concerne ao resto da Europa, os índices europeus fecharam com variações contidas .

O sentimento positivo gerado pelas palavras do principal conselheiro económico da Casa Branca em relação ao encontro entre os Presidentes Chinês e Americano foi hoje esfriado pelas declarações de Donald Trump. O Presidente norte-americano alertou que um possível acordo “terá que percorrer um longo caminho”.

Numa fase inicial, as ações italianas foram impulsionadas pelas declarações prestadas ao jornal La Stampa do Primeiro-Ministro. Giuseppe Conte afirmou que se na nova versão do Orçamento de Estado estiver incluído um défice de 2.20% do PIB, a Itália poderia evitar sanções por parte da União Europeia. Posteriormente, esta tendência inicial foi perdendo momentum à medida em que os mercados europeus perdiam parte dos ganhos.

Os setores mineiro e tecnológico, dos mais penalizados nas últimas semanas, registaram hoje uma overperformance.

Ao nível empresarial, a Bayer anunciou um plano de desinvestimento e corte de custos (através do despedimento de 10% da sua força de trabalho), de forma a pagar os custos judiciais associados aos processos que a Monsanto (adquirida há poucos meses) está a incorrer nos EUA.