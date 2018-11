PSI20 contraria otimismo europeu com fecho no ‘vermelho’

A bolsa nacional não conseguiu acompanhar o tom de otimismo que inundou as bolsas europeias na última sessão da semana, com novo fecho em queda de 0,70% para 4.979,51 pontos, numa sessão em que onze cotadas não conseguiram manter-se no ‘verde’.

A subida dos índices ao nível europeu foi ao encontro das expectativas dos analistas contactados pela Reuters no pre-market. Segundo a agência, esperava-se uma reação positiva dos investidores devido ao possível início das conversações entre os EUA e a China para porem um ponto final na guerra comercial entre as duas maiores potencias económicas do mundo.

Jerónimo Martins e EDP marcaram o dia de negociações tendo terminado a sessão como as ações que mais penalizaram o índice. A queda da elétrica liderada por António Mexia, de 1,16% para 3,08 euros, foi originada sobretudo pelas notícias de algumas dúvidas da China Three Gorges colocadas em torno da OPA.

Quanto à Jerónimo Martins, estas ações caíram 1,55% para 10,825 euros, apesar das valorizações registadas na sessão de quinta-feira.

O saldo foi positivo para a maioria das bolsas europeias ainda que a abertura de Wall Street, penalizada em grande parte pelo tombo das ações da Apple, tenha servido para arrefecer os ânimos. Uma nota de última hora levava os índices norte-americanos a mínimos da sessão, depois de Kudlow ter rejeitado a ideia de que um draft estaria a ser preparado pela equipa de Trump. Os bons dados da economia norte-americana levam a uma subida das yields norte-americanas, estando a de 10 anos nos 3,2%. Espera-se pelos testes de stress da EBA à banca europeia, realça Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.