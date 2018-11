PSI20 fecha semana na linha de água

O principal índice bolsista português encerrou a última sessão da semana a perder 0,01% para 5.020,43 pontos, com nove cotadas a negociar em terreno positivo e nove a negociar em terreno negativo.

Entre as 18 cotadas que integram o PSI20, a maior queda da sessão foi a Corticeira Amorim, ao perder 2,72% para 9,64 euros. No setor energético, a EDP caiu 2,14% para 3,1100 euros, enquanto a Galp perdeu 1,20% para 14,7750 euros.

A liderar os ganhos esteve o BCP, que avançou 3,80% para 0,26 euros, um dia depois do banco liderado por Miguel Maya ter divulgado resultados até setembro. Também a Pharol ganhou 2,65% para 0,1704 euros.

No resto da Europa, Londres perdeu 0,49%, Paris 0,48% e Londres 0,49%, enquanto Frankfurt avançou 0,02%.

No mercado petrolífero, o brent continua em queda, perdendo 0,89% para 10,02 dólares por barril, enquanto o crude WTI cai 1,07% para 60,02 dólares por barril, em resultado do aumento da produção de petróleo norte-americana e após as sanções ao Irão serem menores do que o esperado pelos analistas. euronext