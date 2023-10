A Polícia de Segurança Pública assume estar “completamente comprometida com esta nova atribuição que lhe foi conferida, ciente da importância no quadro europeu e das ameaças internacionais”.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) prestou este domingo, no âmbito da transferência de competências relativamente ao controlo de fronteiras aéreas, homenagem a todos os funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que desempenharam estas funções “ao longo destes 47 anos de existência”.

“A PSP nesta ocasião expressa a todos os funcionários do SEF, que ao longo destes 47 anos de existência, exerceram as suas funções com dedicação, empenho e profissionalismo, uma palavra de grande apreço e reiterar que tudo fará para continuar o legado que recebe, nesta data do SEF e continuar a garantir a segurança das fronteiras aéreas de todos os aeroportos internacionais, no continente e nas regiões autónomas da Madeira e Açores”, explicou em comunicado.

Esclarece a PSP que “i nicia-se agora um novo período, estabelecido de transição com dois anos de duração, em que PSP e Polícia Judiciária (PJ) irão trabalhar conjuntamente de modo que possa ser passada a experiência e o saber acumulado de todos quantos serviram no SEF e agora pertencem à PJ. Na conjugação das sinergias de ambas as instituições estamos convictos que teremos um sistema de controlo de fronteiras mais robusto”.

A Polícia de Segurança Pública assume estar “ completamente comprometida com esta nova atribuição que lhe foi conferida, ciente da importância no quadro europeu e das ameaças internacionais, que é necessário estar alerta e vigilante, cooperar internamente com todas as forças e serviços de segurança, no âmbito do Sistema de Segurança Interna, para além de responder aos compromissos assumidos internacionalmente, em especial com a FRONTEX”.