PSP identificou autor de ameaça de bomba em voo entre Porto Santo e Madeira

A PSP identificou o presumível autor da ameaça de bomba, que veio a ser falsa, no voo entre o Porto Santo e a Madeira, do passado domingo.

A força policial refere que que a ação da Esquadra do Porto Santo – Divisão Policial de Machico “possibilitou a interceção e identificação” de um cidadão do sexo masculino, com 39 anos, natural e residente no Funchal.

É ainda dito pela PSP que foram “apuradas as circunstâncias” nas quais as ameaças foram perpetradas, o que permitiu “a não validação da ocorrência” registada por parte das entidades com assento no Centro de Operações e Emergência.

Devido a esta ameaça de bomba o cidadão em questão pode ser responsabilizado pelos danos causados à operadora aérea, meios de socorro e aos passageiros, acrescenta a PSP.

O Ministério Público tomou conhecimento desta situação e a investigação está a cargo da Polícia Judiciária.