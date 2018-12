PSP Madeira alerta para burlas e pede a população para desconfiar de contactos que peçam pagamentos

A PSP Madeira alertou para burlas efetuadas por via telefónica, informática, em os cidadãos são confrontados a efectuar pagamentos para serviços e aluguer de residência para férias. A força de segurança refere à população para desconfiar de qualquer contacto em que seja convidado a efetuar pagamentos, optando por contactar sempre as operadoras ou empresas com os quais tem contratos.

Na burla, explica a força de segurança, o burlão propõe a compra de equipamento telefónico a “preços muito vantajosos”, e alega uma suposta dívida a serviços contratualizados com a operadora, sinalizando transferências bancárias fictícias para a conta do cidadão pedindo a sua devolução.

A PSP diz ainda que tem recebido denúncias de contactos em que o cidadão é convidado quer por um proprietário, ou responsável de um imóvel, a sinalizar com dinheiro uma habitação para férias no Continente.