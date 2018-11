Publicada resolução que exige ferry entre Madeira e Continente todo o ano

Foi publicada em Diário da República uma resolução, da Assembleia Legislativa da Madeira, que exige à República o ferry entre a Madeira e o Continente todo o ano, e que as verbas necessárias a esta operação estejam contempladas no Orçamento do Estado para 2019.

A mesma resolução apela a que o executivo central também estenda o subsídio de mobilidade ao transporte marítimo, destinado a estudantes e residente da Região Autónoma.

É ainda dito na resolução que a República “se tem demitido” o seu papel enquanto garante da continuidade territorial e que perante isto os madeirenses “estavam condenados” a não ter uma operação ferry.

A resolução publicada em Diário da República faz ainda alusão aos custo de três de milhões de euros, suportados pelo Orçamento Regional, da operação ferry.