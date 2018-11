QSP Summit vai duplicar na próxima edição

A 13ª edição do QSP Summit conta com 46 oradores nacionais e internacionais, que terão como tema agregador ‘Convergence’ e irão abordar vários vértices dos tempos de transformação que as empresas e profissionais enfrentam: convergência online-ffline; voz-dados; humanos-robots; pessoas-cultura; tecnologia-marketing; produto-marca; criatividade-management, entre outros.

Entre os oradores internacionais o QSP Summit 2019 recebe o norte-americano Daniel Pink, autor de seis livros sobre temas como trabalho, negócios e comportamento humano. O seu mais recente livro ‘When: The Scientific Secrets of Perfect Timing’, esteve quatro meses na lista de best-sellers do ‘New York Times’ e foi nomeado um dos melhores livros de negócios de 2018 pela Amazon, Apple iBooks e várias outras lojas. Outros livros de Daniel Pink incluem o bestseller de longa duração na mesma lista ‘A Whole of New Mind’ e os bestsellers número 1 do ‘Drive’ e ‘To Sell is Human’. Os livros de Pink ganharam múltiplos prémios e foram traduzidos em 39 idiomas.

Rui Ribeiro, CEO e fundador da QSP Summit, revela que “a edição de 2019 vai observar um grande incremento quer na qualidade – que já é uma marca do evento – quer na dimensão. Vamos ocupar 19 mil m2 e receber um número record de participantes e expositores. O tema da edição de 2019 e os conteúdos que iremos abordar são transversais e do interesse de todo o tecido empresarial e de todos os profissionais de topo. Esperamos receber mais de 2.300 participantes e contaremos com mais de 100 stands com ativações muito originais e que certamente serão do agrado do público”.

O palco principal contará também com Spencer Harrison, professor em comportamento das organizações no Insead e expert em cultura e criatividade organizacional; Stanley Hainsworth, Founder e Chief Creative Officer da Tether e ex diretor criativo da Nike, Lego e Starbucks; Lara Balazs, executiva de marketing e até muito recentemente vice-presidente da Amazon tendo também sido Vice-Presidente da Visa e diretora de marketing da Nike e da Gap; Jerry Storch atual CEO da Storch Advisors e ex-vice-presidente da Target e ex CEO da Toys´r ´us. Foi ainda CEO da HBC, a gigante do retalho global e é um reputado comentador frequente da CNBC, Bloomberg TV, Fox Business e CNN.

No segundo dia, o QSP Summit vai receber Barbara Kahn, professora da Wharton School da University of Pennsylvania, e autora de livros como ‘Global Brand Power: Leveraging Branding for Long-Term Growth’ e ‘The Shopping Revolution: How Successful Retailers Win Customers in an Era of Endless Disruption’ co-autora do livro ‘Grocery Revolution: The New Focus on the Consumer’; Lewis Garrad Principal e business lead – People Science, Growth Markets da consultora Mercer e Robert Bradley, Vice Presidente Digital Commercial Strategy & Revenue da CNN.

Em ambos os dias o evento contará com diversos painéis de debate.