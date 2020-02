Quais são os principais desafios da consultoria para 2020?

Paulo André, Managing & Audit Partner, e Vânia Graça, Audit Director, destacam como principais desafios da Consultoria para o ano 2020:

Preços esmagadores – O mercado procura cada vez mais projetos mais ambiciosos a preços esmagadores.

Prazos apertados – Os clientes procuram projetos efetuados com prazos demasiado ambiciosos.

Mercado mais regulamentado – As exigências dum auditor em resultado da crescente regulamentação são cada vez maiores.

Gestão de pessoas – A gestão de expectativas dos colaboradores é um desafio constante. As gerações atuais procuram cada vez mais um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Num mercado cada vez mais exigente, com maior competitividade de preços, prazos muito ambiciosos, torna a gestão das pessoas um verdadeiro desafio.

Para a equipa do departamento de Consultoria Fiscal, Preços Transferências & Incentivos, liderada por Tiago Almeida Veloso, Partner, João Aranha, Partner e José Freitas, Associate Partner os principais desafios da consultoria em 2020 passam por:

Um aumento da regulação e supervisão da atividade da consultoria através da qual será introduzida a Diretiva DAC 6 que trará desafios de compliance a todos os players da consultoria.

Uma crescente regulamentação dos requisitos de independência na auditoria que acarretará um escrutínio maior na atuação dos projetos de consultoria, obrigando à revisão das práticas internas das auditoras/consultoras e ao nível dos reguladores.

A divulgação sistemática de documentos confidenciais demonstrarem as debilidades dos sectores financeiro e dos serviços profissionais na implementação e controlo das regras de AML / KYC, obrigando a uma verdadeira adaptação do modo de operação destes players.

Uma alteração da economia mundial, onde as mutações verificadas na economia mundial, quer geográficas (Asian focused), quer de indústrias dominantes (digitalização da economia) obrigam a uma adaptação do paradigma da prestação de serviços de consultoria.

Carlos Morgado, Corporate Finance Partner, destaca como principais desafios da consultoria a automatização como um dos temas de maior atualidade, estando ainda por definir, ao nível da consultoria financeira especializada o alcance total da sua aplicabilidade. Subsiste assim o desafio de automatizar processos (incrementando a eficiência e eficácia dos serviços prestados) mantendo a componente humana onde a mesma terá maior valor acrescentado. Outro desafio relevante consiste na adaptação da oferta de trabalho às expetativas das gerações mais jovens cuja hierarquia de necessidades implica uma alteração no paradigma laboral, valorizando-se aspetos mais qualitativos (e.g. experiência) em detrimento da componente quantitativa (i.e. remuneração).

Para José Pedro Gonçalves, GRC & IS Audit and Advisory Partner, os desafios da consultoria passarão por:

Conhecimentos de tecnologias de informação – É cada vez mais exigido conhecimentos de tecnologias de informação. Apesar de muito utilizado, os conhecimentos de Excel precisam ser complementados com novos conhecimentos ao nível do Data Science. Mas estas tecnologias estão sempre a evoluir, colocando uma enorme pressão na formação contínua;

Aquisição de Competências – A transformação digital exige, não só a adaptação da infraestrutura tecnológica das empresas de consultoria, mas também um novo modo de operação no mercado em que a utilização do digital é crítica para o desenvolvimento do negócio e prestação de novos serviços;

Especialização – A crescente complexidade das novas organizações, exige trabalhos com cada vez maior profundidade. A profundidade exige a especialização e é cada vez mais difícil encontrar e formar recursos especializados;

Formação – As decisões sobre o Plano de Formação de recursos são cada vez mais difíceis, e têm de estar muito ligado com o Plano Estratégico de Negócio. É preciso apostar nas tendências certas para não desperdiçar tempo nem recursos;

Contratação – As Startups e as empresas de Novas Tecnologias atraem a talento de forma muito poderosa, exigindo das empresas de consultoria mudanças substanciais no seu tradicional modus operandi, para não só conseguirem atrair talento, mas também conseguirem reter esse mesmo talento.

Edgar Francisco, IT Solutions Associate Partner, dstaca como principais desafios a digitalização de processos (Acesso permanente a ferramentas de trabalho com aplicações dedicadas ou em cloud permitindo trabalhar a partir de qualquer hora e local, otimizando custos e flexibilidade que leva a uma organização mais sustentável (Empresas rápidas e ágeis)); o contacto com o cliente (Nesta nova era de digital o grande desafio é manter o contacto com cliente, desenvolver mais proximidade e mostrar disponibilidade para apresentar novas soluções.) e a otimização software gestão ERP (Até ao dias de hoje um software de gestão tinha como objetivo dar resposta a processos de negocio de uma empresa, hoje em dia a acessibilidade agilidade e fluidez são fundamentais permitindo ganhar tempo para outras tarefas).

Tiago Dias, Outsourcing Director da Baker Tilly em Portugal, destaca a Inovação e Modernização, um dos principais desafios é inovar para promover a otimização de processos. Atualmente existem diversas ferramentas que permitem a desmaterialização e a automatização de processos, no entanto é preciso interpretar os resultados. Outro desafio será o Service Level Agreement (SLA), é imprescindível manter o nível de serviço contratado para criar valor junto dos clientes, e assim construir uma relação duradoura com a prática de honorários justos. E, por último, o capital humano é o sucesso de qualquer consultora. É preciso responder às expectativas de cada trabalhar e encontrar o “work-life-balance”.

A equipa Baker Tilly em Portugal

Este conteúdo foi produzido em colaboração com a Baker Tilly.