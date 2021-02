Qual a utilidade dos benefícios extrassalariais para atrair talento?

Trabalhar a partir de casa e a flexibilidade de horários continuam a ser considerados benefícios ou a pandemia, com as adaptações que introduziu no trabalho, tornou estes benefícios no novo normal? De que forma a pandemia alterou as preferências dos profissionais no que respeita aos benefícios extrassalariais?

Estas são algumas das questões que serão debatidas na JE editors Talks: Especial Benefícios Extrassalariais, no dia 25 de fevereiro, às 15h00.

Para conversar sobre os benefícios extrassalariais neste período que estamos a viver, estarão presentes a Sodexo e a Nucase.

Pode assistir a esta iniciativa em direto na próxima quinta-feira, no Facebook e na JE TV do Jornal Económico.

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com a Sodexo e o Grupo Nucase.