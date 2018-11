Qual será a palavra do ano? Dê a sua sugestão

Aproxima-se o momento de os portugueses elegerem a palavra que definirá o ano de 2018, informa o comunicado da Porto Editora enviado às redações.

No próximo sábado, dia 1 de dezembro, a Porto Editora anunciará as 10 palavras candidatas à ”Palavra do Ano”. Estas palavras são selcionadas com base na análise de frequência e do relevo que os vocábulos alcançam no quotidiano, tanto nos meios de comunicação social e redes sociais como no registo de consultas online dos dicionários. Para além disso, a editora vai contabilizar as sugestões feitas pelos portugueses.

O objetivo principal é, desde o início, sublinhar a riqueza e o dinamismo criativo da língua portuguesa, acentuando a importância e a força que as palavras têm na vida individual e coletiva.