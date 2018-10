“Qualquer tipo de violência política não tem lugar nos EUA”, garante Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já reagiu aos ataques dos últimos dias (manhã nos EUA) que foram evitados pelos Serviços Secretos e que consistiram no envio de diversos ‘pacotes’ que continham “bombas tubo” e que foram endereçados a personalidade e entidades públicas norte-americanas. George Soros, Hillary Clinton e Barack Obama, assim como a agência de notícias CNN foram alguns dos alvos dos perpetradores cuja identificação é ainda desconhecida.

Sobre os ‘pacotes’ explosivos, o presidente norte-americano anunciou que está em curso uma investigação que tem como “prioridade absoluta” trazer sob a alçada da justiça os suspeitos pelos ataques que foram evitados com sucesso pelos Serviços Secretos daquele país. “Temos que nos unir e enviar uma mensagem clara de que qualquer tipo de violência política não tem lugar nos EUA”, disse Trump.

Melania Trump, a Primeira Dama, falou antes do chefe de Estado norte-americano e também condenou os ataques. “Não podemos tolerar esses ataques nem as pessoas que escolhem a violência”, disse. “Temos de apoiar as forças de segurança. Temos de escolher a liberdade em detrimento do ódio”.

Hillary Clinton, ex-secretária de Estado de Barack Obama, também veio a público reagir. Em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, a candidata derrotada nas presidenciais norte-americanas de 2016, revelou “estar preocupada com o rumo que os Estados Unidos têm seguido”. “Estamos bem (referindo-se ao casal Clinton) graças aos Serviços Secretos que conseguiram interceptar o ‘pacote’ antes que este tivesse chegado à nossa casa”. Hillary Clinton disse ainda que “nestes tempos de divisões, [os americanos] têm de fazer tudo ao seu alcance para unirem o país”.